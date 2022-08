Creative Assembly annuncia un nuovo action game: Unreal Engine 5 e terza persona?

Creative Assembly, studio di sviluppo inglese già responsabile della serie cult Total War e dell'acclamato Alien Isolation, ha appena annunciato di essere al lavoro su un nuovo gioco d'azione, la cui pubblicazione è ancora piuttosto lontana.

Il nuovo action game è stato affidato alla filiale bulgara di Creative Assembly Sofia ed è destinato a dare il via ad un franchise inedito. Oltre alla serie Total War (in continua espansione), questo nuovo gioco d'azione andrà ad affiancare il già annunciato Hyenas (FPS multiplayer a squadre) e un altro progetto ancora non presentato ufficialmente.

Creative Assembly non ha fornito una descrizione precisa della produzione, tuttavia ha specificato che ci vorrà del tempo prima di una vera e propria presentazione. Nel frattempo, ha fatto sapere di essere in piena campagna acquisti e alla ricerca di numerose figure lavorative, in particolare game designer, programmatori, artisti e animatori. Tra i requisiti delle persone richieste figurano esperienza nello sviluppo di giochi in terza persona e dimestichezza nella programmazione in Unreal Engine 5, evidentemente due caratteristiche salienti della nuova produzione.

Fondata nel 2017, Creative Assembly Sofia ha realizzato molteplici DLC di Total War prima di dedicarsi al suo primo gioco completo, A Total War Saga: Troy. Nonostante abbia avviato la lavorazione dell'action game, in futuro continuerà a supportare la filiale inglese nello sviluppo di contenuti di Total War.