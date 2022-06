Creative Assembly: gli autori di Alien Isolation parlano del nuovo FPS Sci-Fi in UE5

Sappiamo da un po' di tempo dell'esistenza di un nuovo misterioso progetto in casa Creative Assembly. Gli autori di Alien Isolation hanno per il momento confermato che il nuovo titolo della software house si baserà su una nuova IP e sarà realizzato in Unreal Engine 5.

Nel corso di una recente intervista concessa a EDGE, il direttore dello studio Creative Assembly Gareth Edmondson e il direttore creativo Alistair Hope hanno offerto alcuni dettagli sul loro nuovo progetto. Dal 2018, il team dietro l'acclamato Alien Isolation sta lavorando ad un "FPS Sci-Fi ancora senza nome".

Secondo Hope, questo nuovo gioco vanta una grande "attenzione per i dettagli e per l'autenticità" e si impegna a "comprendere il materiale di partenza", di cui però non vengono forniti dettagli più specifici.

"È la nostra nuova IP, ed è un mondo che stiamo creando, e ovviamente ci stiamo impegnando tanto e vogliamo davvero farlo bene", aggiunge Rob Bartholomew, chief product officer.

Dalle informazioni raccolte da EDGE, il prossimo progetto di Creative Assembly si discosterà dalle precedenti produzioni dello studio, noto per il succitato Alien Isolation ma anche per la serie strategica di Total War. Nell'attesa di saperne di più, gli sviluppatori hanno fornito un piccolo assaggio del loro nuovo FPS futuristico.