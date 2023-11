Creative Assembly torna alle origini dopo Hyenas: nuovo RTS in sviluppo

Ancora scottati dalla cocente delusione di Hyenas, progetto tripla A cancellato da SEGA nonostante i grandi proclami e un annuncio in pompa magna, i ragazzi di Creative Assembly sono tornati a ciò che sanno fare meglio: gli strategici in tempo reale.

Nel corso dell'ultimo meeting con gli azionisti, il CEO e Presidente di SEGA Sammy Holdings Haruki Satomi ha riaffrontato il tema Hyenas spiegando che, molto semplicemente, Creative Assembly non aveva l'esperienza necessaria per farlo funzionare. "Ogni studio ha le sue forze e le sue debolezze, ma i venti favorevoli dell'inizio del periodo COVID-19, unitamente alle ottime performance dei giochi, ci hanno indotto ad accelerare lo sviluppo dei progetti in lavorazione, anche in aree dove certi studi non avevano dimestichezza. Alcuni hanno fatto bene, altri no, dunque abbiamo deciso di focalizzarci nuovamente sui punti di forza di ogni studio. Per dirlo in parole povere, Creative Assembly è brava con gli RTS offline, anche se hanno provato a fare Hyenas, che era un FPS online".

In parole povere, dopo aver cancellato Hyenas, SEGA Sammy ha deciso di riposizionare Creative Assembly commissionandogli un gioco maggiormente nelle sue corde, ovvero uno strategico in tempo reale, un genere nel quale lo studio del West Sussex ha dimostrato d'avere ben pochi rivali. Il titolo del nuovo RTS non è noto, ma immaginiamo che appartenga alla serie di Total War, che poco meno di due mesi fa si è avventurata nell'Antico Egitto con il nuovo Pharaoh.