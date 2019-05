Il creatore di Conker's Bad Fur Day rivela dettagli sul seguito mai realizzato

Conker’s Bad Fur Day, platform game sviluppato da Rare e lanciato su Nintendo 64 nel 2001, è ancora oggi ricordato con estremo affetto da coloro che hanno avuto modo di giocarlo all'epoca. Nonostante nel 2005 sia stato realizzato un remake per Xbox 360 - Conker: Live & Reloaded - il titolo non ha mai ricevuto un sequel.

Non che i ragazzi di Rare non ci abbiano provato, in ogni caso. Le idee sul seguito, conosciuto con il nome Conker’s Other Bad Day, c'erano eccome, e la produzione venne persino avviata. L'acquisizione di Rare da parte di Microsoft, tuttavia, scombussolò le carte in tavola. La casa di Redmond commissionò ai ragazzi inglesi il già citato remake del capostipite, per poi cancellare definitivamente la lavorazione del sequel.

In questi giorni, Chris Seavor, project lead di Conker’s Bad Fur Day, è tornato alla carica su Twitter svelando alcune interessanti informazioni sul gioco mai realizzato. A quanto pare, l'intenzione degli sviluppatori era quella di offrire una narrazione più approfondita. Nel secondo atto, ad esempio, l'anima di un Re Pantera morto avrebbe preso il controllo di un clone di Conker, mentre il povero scoiattolo si trovava intrappolato in un night-club, chiamato The Basement, gestito da una donnola in qualità di Boss della Mafia! Ad un certo punto, Conker avrebbe anche rotto la quarta parete.

Tra le altre ambientazioni previste, oltre al night-club, c'erano anche un castello infestato da vampiri, che avrebbe funto da Hub centrale, delle fogne, una chiesa, un vecchio fienile, un mulino e persino una base lunare. Conker, dal canto suo, si sarebbe invaghito di una coniglietta chiamata Bunni. Non sarebbero mancati neppure dei riferimenti alla cultura popolare (film, televisione e altri videogiochi, tra cui lo stesso capostipite).

Informazioni decisamente interessanti, esattamente come alcuni rumor che stanno circolando in rete in questi giorni, secondo i quali all'E3 2019 potrebbe essere annunciato qualcosa inerente a Conker o Banjo Kazooie.