Il co-creatore di Halo annuncia Disintegration, nuovo FPS in salsa sci-fi

Il publisher Private Division e lo studio di sviluppo V1 Interactive hanno annunciato Disintegration, un nuovo sparatutto in prima persona sci-fi. Per l'occasione hanno pubblicato un breve teaser trailer che lascia intravedere un'astronave pesantemente armata e nulla più, dandoci appuntamento alla Gamescom 2019 per la presentazione completa.

Per chi non lo sapesse, V1 Interactive è una software house indipendente situata a Seattle e fondata nel 2015 da Marcus Letho, personalità che ha lavorato in Bungie per quasi vent'anni contribuendo in maniera decisiva, in qualità di direttore artistico, alla nascita di Halo: Combat Evolved e allo sviluppo dei capitoli successivi. Lasciata la compagnia di Bellevue, quattro anni fa Letho ha riunito sotto lo stesso tetto diversi veterani dell'industria, tra cui alcuni sviluppatori di SOCOM: US Navy Seals, per dare vita a V1 Interactive e iniziare i lavori sul loro primo titolo, Disintegration.

Al momento sono davvero poche le informazioni a nostra disposizione. Non sono neppure state rivelate le piattaforme di destinazione del progetto. A quanto pare dovremo pazientare più di un mese per poterne sapere di più, dal momento che il reveal completo è fissato per il 19 agosto, giorno in cui andrà in onda lo show d'apertura della Gamescom 2019 di Colonia.