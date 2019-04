Il creatore di Minecraft non è stato invitato alle celebrazioni del 10° anniversario

Un portavoce di Microsoft ha dichiarato a Variety che Markus ‘Notch’ Persson, creatore di Minecraft, non sarà presente ai festeggiamenti per il decimo anniversario del celebre sandbox, evento fissato per il 17 maggio durante il quale verranno celebrati il passato, il presente e il futuro del franchise decennale".

Il motivo? "I suoi commenti e le sue opinioni non riflettono il pensiero di Microsoft e Mojang, e non sono rappresentativi di Minecraft". La casa di Redmond ha preso le distanze dall'autore svedese già sul finire dello scorso mese, quando ha rimosso ogni riferimento al suo lavoro all'interno del gioco. È ormai chiaro che non scorre affatto buon sangue tra le due parti.

Minecraft è una proprietà intellettuale di Microsoft da un bel po' di anni ormai: l'acquisizione di Mojang e della sua creatura è infatti avvenuta nel novembre del 2014, per la stratosferica cifra di 2,5 miliardi di dollari. Notch si allontanò definitivamente dal progetto due mesi dopo. Nel frattempo, Minecraft ha fatto un bel po' di strada: è arrivato su quasi ogni piattaforma esistente, ha ricevuto il supporto al cross-play, ha raggiunto quota 150 milioni di copie vendute e ha recentemente dato il benvenuto all'aggiornamento Village & Pillage, il più grande di sempre.