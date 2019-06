Il creatore di Prince of Persia vorrebbe realizzare un nuovo gioco della serie

Oltre a David Cage di Quantic Dream, al GameLab di Barcellona è intervenuto anche Jordan Mechner, autore dell'originale Prince of Persia, dell'apprezzato Le Sabbie del Tempo del 2003 e del film targato Disney del 2010 con Jake Gyllenhaal nei panni del principe.

Mechner ha colto l'occasione per presentare il suo libro incentrato sulla creazione del capostipite della serie, avvenuta tre decadi fa. Pubblicato da Stripe Press, il tomo è basato sui diari da lui redatti durante la lavorazione. Come facilmente immaginabile, gli spettatori presenti ne hanno approfittato per fargli delle domande sulla saga videoludica. Uno, in particolare, dopo aver esordito parlando delle numerose saghe che stanno vivendo una sorta di rinascimento, gli ha chiesto se gli piacerebbe vedere un revival di Prince of Persia. Credendo che si stesse riferendo ad una remaster, Mechner ha risposto: "Mi piacerebbe rigiocare ad uno di quei vecchi giochi".

Lo spettatore, in ogni caso, ha subito chiarito specificando che in realtà voleva sapere se era interessato ad un nuovo capitolo della serie. Mechner, a quel punto, ha risposto con un semplice, ma inequivocabile, "Sì". Siamo sicuri che sono in tanti a desiderare la stessa cosa, sebbene al momento non sembra esserci nulla di concreto in lavorazione. Del principe si sono perse le tracce nel 2013, quando è arrivato su dispositivi mobili con il poco riuscito Prince of Persia: Shadow of the Flame. E se Ubisoft stesse preparando qualcosa per festeggiare a dovere il 30° anniversario della serie? Staremo a vedere. Il libro di Mechner, dal canto suo, verrà pubblicato nel corso della primavera del prossimo anno.