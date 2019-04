Il creatore di PUBG ha chiuso coi Battle Royale: niente PUBG 2

L'autore di PlayerUnknown's Battlegrounds, Brendan Greene, è conosciuto come uno dei pionieri del genere che attualmente va più di moda nel panorama videoludico: quello dei Battle Royale. Il suo prossimo progetto però, non farà parte di tale filone.

L'autore sta pensando di darsi a qualcosa di nuovo e cambiare totalmente punto di vista, ma senza abbandonare il multiplayer: "È qualcosa che esploreremo sicuramente. Il concetto di last man standing è bellissimo, ma l'ho già fatto. Non ho intenzione di fare PUBG 2. Ho chiuso coi Battle Royale, è ora di provare qualcosa di nuovo" ha dichiarato Greene, che probabilmente ha intenzione di creare un videogame in cui non ci si uccida a vicenda.

"Basta uccisioni. È divertente, ma credo di aver dato alla gente un buon modo per uccidersi, ora voglio esplorare altre cose". Cosa potrebbe trattare dunque il suo nuovo progetto? Per il momento l'autore non si è sbilanciato, dichiarando di non aver ancora nulla di pronto sotto mano.

"Ho tantissime altre idee in testa per giochi che mi piacerebbe giocare, e vedremo se anche altre persone vorrebbero farlo. Ma non abbiamo ancora iniziato niente, perché stiamo ancora costruendo il team".

È ancora presto dunque per parlare del suo nuovo lavoro, eppure qualcosa si muove. Voi cosa vorreste vedere sviluppato da Brendan Greene? Se ancora non avete dato un'occhiata al suo videogame più celebre, sul nostro sito trovate la recensione di PUBG, che recentemente è sbarcato anche su PS4.