Il creatore di Skyblivion disperato: "Il lavoro di una vita distrutto"

Skyblivion è una famosa mod fan-made con cui l'universo di The Elder Scrolls IV: Oblivion è stato ricreato con il motore di The Elder Scrolls V: Skyrim. A seguito di un attacco hacker sul server Discord dell'autore, numerosi asset potrebbero essere stati danneggiati.

A rivelarlo è la stessa vittima del misfatto, lo sviluppatore della mod Skyblivion, una delle più apprezzate e attese da parte di tutta la community, prevista arrivare nel 2025. Fortunatamente, l'attacco hacker si è protratto solo per breve tempo, limitando i danni.

Il responsabile del progetto ha reso noto sul web che qualcuno è entrato nel suo account e ha preso il controllo del server Discord dedicato al progetto. Sconvolto, l'autore ha dichiarato su Twitter: "Il mio account è stato violato e ora stanno attaccando e rimuovendo qualsiasi cosa relativa a @TESRSkyblivion. Il lavoro di una vita distrutto."

Questo messaggio ha immediatamente allertato i fan. La speranza è che i file relativi alla mod non fossero unicamente salvati sul server Discord, ma che quest'ultimo fosse solo un punto di appoggio per coordinare il lavoro di tutti gli appassionati al progetto.

Per fortuna questa storia ha un lieto fine: gli sviluppatori del progetto hanno già ripreso il controllo del server e sembra che gli hacker non abbiano arrecato danni particolarmente gravi. Hanno eliminato solo alcuni dei canali, il che ha comportato la perdita di migliaia di messaggi, ma ciò non dovrebbe influire negativamente sul lavoro dei modder.

The Elder Scrolls IV ha spento a marzo le sue 17 candeline e il peso dei suoi anni si fa sentire. Ecco perché interventi come Skyblivion sono doppiamente apprezzati, assieme a molte altre mod che ringiovaniscono il kolossal GDR.