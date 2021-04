I creatori di Celeste annunciano Earthblade, una nuova avventura 2D in pixel art

Gli sviluppatori di Extremely OK Games, saliti agli onori della cronaca per il pluripremiato platform Celeste, hanno annunciato di essere al lavoro sul misterioso Earthblade, una nuovo gioco 2D in pixel art.

Lo studio con sede a Vancouver ha svelato il suo nuovo progetto direttamente dalle pagine del blog ufficiale. Come si legge nel comunicato più che un vero e proprio annuncio, quello di Earthblade è un "reveal dell'atmosfera" accompagnato dal logo, da un poster e da un piccolo assaggio della colonna sonora composta da Lena Raine, già autrice dell'accompagnamento musicale di Celeste. Earthblade viene descritto come "un gioco di azione esplorativo in 2D in un mondo in pixel art senza soluzione di continuità".

Maddy Thorson, director di Extremely OK Games, ha commentato l'annuncio: "Ci sono voluti quattro prototipi per trovare Earthblade, ed ora sono passati più di tre anni dalla prima pubblicazione di Celeste. I prototipi ci hanno insegnato molto ma alla fine ci siamo allontanati troppo dalla nostra zona di comfort per poterli realizzare realisticamente. Ci è voluto un po' ma sentiamo di aver raggiunto il giusto compromesso con Earthblade".

Al momento gli sviluppatori non hanno condiviso una finestra di lancio e le piattaforme sulle quali esordirà Earthblade. In attesa di saperne di più potete trovare la recensione di Celeste sulle pagine di Everyeye.