I creatori di Cuphead vorrebbero realizzare un gioco di Zelda... con il loro stile

Cadence of Hyrule Crypt of the NecroDancer si sta rivelando un successo: la stampa l'ha accolto con entusiasmo, mentre sul Nintendo eShop occupa la prima posizione nella classifica di vendita di molti paesi. Ciò dimostra che reinterpretare le grandi IP di Nintendo in salsa indie è un'operazione che può funzionare, se condotta con criterio.

A quanto pare, vorrebbero fare qualcosa del genere anche i ragazzi di Studio MDHR, sviluppatori di Cuphead. Realizzare un nuovo gioco di Zelda è uno dei sogni del cassetto di Jared Moldenhauer, uno dei due fondatori dello studio, che, a giudicare da un'intervista concessa al magazine Nintendo Force, sembra avere già le idee molto chiare su come dovrebbe essere: "Un tentacolare Zelda portato alla vita in uno stile 2D animato a mano. Immaginate a tutta l'espressività e alla vita che potrebbero essere donate alle tribù, ai personaggi e ai nemici di un universo tanto ricco! Esattamente come con Cuphead, includerebbe dei boss grandi quanto lo schermo profondamente diversi tra loro. Gli sfondi, ovviamente, sarebbero realizzati interamente a mano senza riutilizzare neppure un elemento. La lsita potrebbe continuare per molto... sarebbe come realizzare un sogno".

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe giocare ad un nuovo capitolo della serie Zelda basato sullo stile del run 'n' gun di Studio MDHR? Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Cuphead è disponibile su PC, Xbox One e Nintendo Switch. Per quanto riguarda la celebre saga di Nintendo, all'E3 2019 è stato annunciato Zelda: Breath of the Wild 2.