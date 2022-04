I creatori di Firewall Zero Hour al lavoro su un gioco per PlayStation VR2

Sono molti gli sviluppatori al lavoro su PlayStation VR2, nuovo visore per la Realtà Virtuale creato da Sony appositamente per PS5, sebbene molti di essi siano ancora avvolti nel mistero. Oltre al già annunciato Horizon Call of the Mountain, stanno prendendo forma anche diversi titoli in Unreal Engine 5 ed altri sviluppati da nDreams.

Oggi possiamo aggiungere alla lista un altro gioco misterioso: a quanto pare, lo studio di sviluppo responsabile di Firewall Zero Hour si è messo al lavoro su un nuovo progetto non ancora annunciato per PlayStation VR2. La conferma arriva direttamente dalla pagina LinkedIn di Damoun Shabestari, Game Director di First Class Entertainment, il quale ha chiaramente menzionato il nuovo gioco VR nel suo curriculum. La notizia arriva poco dopo l'avvio di una nuova campagna assunzioni da parte del team di sviluppo, che sta cercando dei talenti da mettere al lavoro sulla nuova generazione di giochi in Realtà Virtuale. Tra le figure ricercate ci sono un Level Designer e un Mission Designer, purtroppo tra le descrizioni dei due lavori non figurano abbastanza informazioni per poter delineare il profilo del nuovo titolo in lavorazione.

Firewall Zero Hour è uno dei prodotti più apprezzati e longevi per la prima generazione di PlayStation VR, non a caso risulta essere il quinto gioco più giocato di sempre su PS VR in USA. Il supporto continua ancora oggi, lo stesso Damoun Shabestari è impegnato nello sviluppo dei contenuti della Stagione 9, Operation Rogue. Che stiano lavorando proprio ad un seguito di Firewall Zero Hour?