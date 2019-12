I creatori di Guild Wars sono al lavoro su un nuovo gioco action in terza persona

ArenaNet, storico sviluppatore del celebre MMORPG Guild Wars e Guild Wars 2, ha pubblicato un annuncio di lavoro che sembra indicare lo sviluppo di un prossimo titolo fantasy per console non ancora annunciato.

ArenaNet ha infatti pubblicato un annuncio di lavoro per la ricerca di un Art Director che lavorerà "su un titolo action fantasy in terza persona per console non ancora annunciato". L'annuncio recita: "ArenaNet è alla ricerca di un direttore artistico per guidare lo sviluppo artistico di un titolo fantasy per console. Come art director collaborerai con la direzione del progetto per sviluppare l'aspetto e mantenere la qualità grafica in tutti i settori artistici, con partner interni ed esterni".

Ovviamente, un titolo d'azione in terza persona farebbe subito pensare ad un nuovo capitolo di Guild Wars ma il fatto che l'annuncio non menzioni nulla sulla natura online del progetto o sul suo stile MMO lascia intuire qualcosa di diverso. Questa è anche la prima volta di ArenaNet nello sviluppo di un titolo per console. Nel resto dell'annuncio viene richiesta inoltre l'esperienza con il motore Unreal Engine 4 e viene specificato che la software house si allontanerà dal motore proprietario. Tutti elementi a favore di un gioco completamente nuovo.

Dopo la crisi che ha colpito ArenaNet, gli sviluppatori tentano quindi una strada del tutto nuova. Non resta che attendere nuove informazioni sul prossimo titolo in sviluppo dai creatori di Guild Wars.