I creatori di Life is Strange parlano del futuro della serie: Chloe e Max torneranno?

Con la pubblicazione del quinto episodio avvenuta due settimane fa, la storia di Life is Strange 2 può ora dirsi completa. È stato un lungo viaggio sia per gli sviluppatori, che ci hanno lavorato per quasi un lustro, sia per i giocatori, che hanno dovuto attendere più di un anno dal primo all'ultimo episodio.

Nel corso di un'intervista concessa a GameSpot, il director Michel Koch e lo scrittore Jean-Luc Cano hanno avuto modo di parlare del futuro della serie. Nonostante non ci sia ancora nulla di programmato, i due creatori sembrano essere piuttosto sicuri di una cosa: eventuali stagioni future racconteranno storie inedite con nuovi personaggi.

Il primo a discutere della questione è stato Cano, che ha dichiarato: "Sai, davvero non so cosa faremo perché il gioco è appena stato completato. Per la prossima avventura non saprei, abbiamo già diverse idee in mente, ma davvero non sappiamo come sarà il prossimo gioco. Ciò che posso dire è che la storia di Life is Strange 1 con Max e Chloe è completa, è stata raccontata, e la storia di Sean e David in Life is Strange 2 pure, pertanto è possibile che li rivedremo ancora, ma..."

A quel punto ha preso la parola Koch. A questo punto, se non avete ancora giocato la seconda stagione di Life is Strange 2, vi consigliamo di interrompere immediatamente la lettura: "Avete visto un po' di Max e Chloe in Life is Strange 2, per cui se lavoreremo ad un nuovo Life is Strange è possibile che le rincontrerete, dopotutto è un universo condiviso. Ma quei giochi [riferendosi alle prime due stagioni, nda] hanno una storia completa con un inizio e una fine, e noi vogliamo esplorare nuovi personaggi, nuovi temi e nuovi modi di fare storytelling".

Alla luce di quanto riferito, è possibile che i protagonisti di Life is Strange 1 e 2 ritornino in futuro, ma sicuramente non ricopriranno nuovamente un ruolo centrale nella narrazione. A proposito della seconda stagione, ricordiamo che il quinto episodio di Life is Strange 2 arriva in Xbox Game Pass il 19 dicembre.