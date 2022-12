I creatori di Lords Mobile stanno per lanciare un nuovo gioco: è Viking Rise

Se siete degli appassionati del fenomeno free to play Lords Mobile, potrebbe interessarvi sapere che è in arrivo un nuovo titolo da parte della software house IGG. Questa volta, è giunta l'ora di prepararsi a diventare un leader vichingo.

Infatti, il titolo in arrivo, come potete vedere anche nell'apposita pagina del Play Store di Google, si chiama Viking Rise. Come ben potete immaginare, si fa riferimento a uno strategico per dispositivi mobili, ovviamente legato a I Got Games (IGG). Il tutto è ambientato nel mondo di Midgard: sì, di mezzo ci sono famosi eroi della mitologia norrena, oltre che chiaramente della storia vichinga.

Tra le varie attività da affrontare, si fa riferimento a saccheggio e caccia, nonché a sviluppo ed esplorazione. L'obiettivo è quello di guidare la tribù vichinga, facendola crescere e prosperare. Di mezzo c'è l'immancabile astuzia del giocatore, dato che nelle attività online la strategia viene prima di tutto. Non manca, tra l'altro, la possibilità di stringere alleanze con altri utenti, così da proteggersi a vicenda dagli invasori.

Avrete già capito a che tipo di gameplay si fa riferimento, ma potreste voler dare un'occhiata al trailer ufficiale di Viking Rise per comprendere meglio il tutto. Si fa in ogni caso riferimento a un gioco di prossimo arrivo, che per il momento è in fase beta su Android. Per restare aggiornati sullo sviluppo, potreste voler dare un'occhiata alla pagina Facebook di Viking Rise.