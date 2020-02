I creatori di Nioh 2 vorrebbero creare una nuova IP esclusiva per PS5

Mentre giungono ormai a conclusione i lavori sull'attesissimo Nioh 2, il Team Ninja si prepara al prossimo progetto e, stando alle ultime dichiarazioni del team di sviluppo, potrebbe trattarsi di una nuova esclusiva per PlayStation 5.

Ecco quanto dichiarato da Yosuke Hayashi, boss della software house, ai microfoni di Eurogamer Portogallo:

"Credo che l'arrivo di una nuova console porti con sé nuove opportunità e vorremmo approfittarne per sviluppare un nuovo gioco, una proprietà intellettuale inedita per PlayStation 5. Abbiamo creato Nioh come serie per PlayStation 4 e vorremmo agire in maniera simile con l'arrivo della piattaforma di prossima generazione Sony."

Ciò non significa in alcun modo che il gioco in questione sia già in sviluppo ed è molto probabile che il team sia attualmente occupato nella creazione dei contenuti aggiuntivi di Nioh 2, che dovrebbe ricevere ben 3 DLC con missioni extra. In ogni caso non è da escludere in maniera categorica il possibile ritorno di Ninja Gaiden, serie alla quale i fan continuano ad essere molto affezionati nonostante i risultati non esaltanti del terzo capitolo e dello spin-off Yaiba.

A proposito dell'attuale progetto di Team Ninja, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra nuovissima Video Anteprima di Nioh 2, soulslike che abbiamo avuto nuovamente l'occasione di provare recentemente. Vi ricordiamo inoltre che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 13 marzo 2020 e, almeno per il momento, è prevista l'uscita esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.