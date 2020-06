I creatori di Pokémon Go promuoveranno 1.000 aziende gratis per un anno, ma non in Italia

Niantic, la società che ha sviluppato e lanciato Pokémon Go, vuole dare una mano a tutte le attività che sono rimaste chiuse per colpa della recente pandemia di coronavirus: offrirà a 1.000 piccole imprese locali un anno di pubblicità gratuita all'interno del gioco.

Uno sforzo per aiutare la ripresa economica delle attività commerciali locali, danneggiate gravemente dal COVID-19. I commercianti avranno diversi strumenti a loro disposizione per creare eventi, come ad esempio i raid, mostrare messaggi e offerte ai giocatori vicini utilizzando la geolocalizzazione. Sfruttando queste funzionalità, le piccole imprese potranno rendere i giocatori consapevoli della loro posizione e dei loro prodotti.



L'offerta si estende, per adesso, alle sole attività situate negli Stati Uniti, Giappone, Gran Bretagna, Canada e Messico, che appariranno all'interno del titolo sotto forma di PokeStop o di Palestre. Come fare per essere scelti? Ogni giocatore può proporre una sola impresa durante un periodo che inizia oggi e termina il 31 luglio.

"Siamo alla ricerca di una serie di negozi a conduzione familiare con meno di dieci dipendenti", afferma il senior manager di Niantic, Yennie Solheim. La società ha intenzione di avviare il progetto già da settembre. L'annuncio di questa nuova iniziativa è stato accompagnato dalla rivelazione di nuovi dettagli sul Pokemon Go Fest 2020.