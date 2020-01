I creatori di Resident Evil 2 Remake celebrano l'anniversario parlando dello sviluppo

Domani 25 gennaio, Resident Evil 2 Remake spegnerà la sua prima candelina: è passato un anno da quando Capcom ha riportato in vita uno dei capitoli più celebri della sua saga horror per eccellenza, e in occasione di quest'importante ricorrenza ha lasciato la parola ai membri del team, che hanno condiviso i loro ricordi sul processo di lavorazione.

Il primo a condividere il suo pensiero è stato il produttore Yoshiaki Hirabayashi, che è tornato molto indietro nel tempo parlandoci di quando Capcom ha finalmente deciso di avviare i lavori sul gioco e del suo annuncio: "Ci abbiamo pensato diverse volte nel corso degli anni, ma non è facile proporre di creare un ottimo remake di questo classico e non siamo mai riusciti ad avviarne davvero lo sviluppo. Finalmente, dopo alcuni anni, si è presentata l’occasione giusta e ne abbiamo parlato ancora una volta, riuscendo a ottenere il via libera. Alcuni fan si ricorderanno che, non appena ciò è successo, abbiamo pubblicato il nostro annuncio “We Do It” sui social media nell'agosto 2015: eravamo così emozionati di poter confermare che il gioco era in sviluppo!".

Il director Kazunori Kadoi, invece, ha parlato della sfida più ardua che il team ha dovuto affrontare: "Trattandosi del remake di un gioco che ha un’infinità di fan in tutto il mondo, la sfida più grande era non tradire le loro aspettative mantenendo al contempo fresco il remake. Bilanciare questi due aspetti è stato un vero atto di equilibrismo durante lo sviluppo, per il quale sono state necessarie molte scelte difficili".

Satoshi Takamatsu, il direttore artistico, ha invece discusso del nuovo aspetto dei personaggi classici di Resident Evil 2, tra cui il Tyrant Mr. X: "Nella versione originale di Resident Evil 2, il Tyrant viene lanciato da un elicottero, ma nel remake abbiamo rivisitato il suo aspetto sulla base dell’idea originale: un infiltrato che tallona la sua preda per poterla eliminare. È per questo che si nasconde sotto a un cappello, anche se non so quanto funzioni, in effetti… (ride). È stato stupendo vedere quanto i giocatori lo trovino terrificante e quanto piaccia come personaggio".

Se siete curiosi di conoscere altri retroscena, allora vi invitiamo a leggere l'intervista completa sul PlayStation Blog.