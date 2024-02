Anche i creatori di The Casting of Frank Stone e Until Dawn hanno subito licenziamenti

Continua ad allungarsi la lista delle software house che sono state colpite dall'ondata di licenziamenti che sta coinvolgendo l'intera industria dei videogiochi. L'ultima ad aver allontanato alcuni dipendenti è stata Supermassive Games.

Stando ad un report pubblicato sulle pagine di Bloomberg, il team responsabile di Until Dawn e The Dark Pictures Anthology avrebbe inviato proprio nelle ultime ore una mail a 150 dipendenti: all'interno della mail viene spiegato che il loro posto di lavoro è a rischio e che circa 90 persone verranno coinvolte da questa riorganizzazione interna della software house inglese.

Poco dopo la pubblicazione del report di Jason Schreier sulle pagine di Bloomberg, i canali social ufficiali di Supermassive Games si sono aggiornati con un comunicato ufficiale che, pur non facendo riferimenti al numero di dipendenti licenziati, conferma l'imminente riorganizzazione del team.

Per chi non lo sapesse, il team di sviluppo è attualmente al lavoro su The Casting of Frank Stone, lo spin-off di Dead By Daylight che è stato annunciato sul palco dei The Game Awards 2023 e che dovrebbe arrivare sugli scaffali di tutti i negozi entro la fine dell'anno.

Avete già visto il trailer d'annuncio di The Casting of Frank Stone?