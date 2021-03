I creatori di Torchlight 3, Echtra Games, sono stati acquisiti da Zynga

Nel corso del pomeriggio è stata confermata l'acquisizione di Echtra Games da parte di Zynga. Il colosso del mondo dei videogiochi per smartphone e tablet ha infatti accolto nella propria famiglia il team di sviluppo del recente Torchlight 3.

La software house capitanata da Max Schaefer, veterano dell'industria che ha in passato collaborato allo sviluppo dei primi due capitoli di Diablo, contribuirà alla creazione di un gioco di ruolo multipiattaforma ancora non annunciato e attualmente in sviluppo presso NaturalMotion.

Ad accompagnare le notizie dell'acquisizione sono arrivate le dichiarazioni di Frank Gibeau, il CEO di Zynga:

"Max e il suo team di Echtra Games sono i creatori di alcune delle proprietà intellettuali più importanti di sempre e sono esperti tanto nello sviluppo di action RPG che in quello di prodotti multipiattaforma. L'acquisizione in questione ci servirà a far crescere i nostri brand dal mercato mobile a quello PC e console, così che Zynga possa espandersi in altri mercati."

Insomma, pare che l'azienda voglia colonizzare anche piattaforme diverse dagli smartphone e l'acquisizione dei creatori di Torchlight 3 servirà a creare prodotti per PC e console o a sviluppare porting di titoli già esistenti.