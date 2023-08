Dai creatori di Untitled Goose Game arriva Panic Games Showcase: ecco il nuovo evento

Untitled Goose Game, il gioco dell'oca tra puzzle e stealth, è stato un progetto minore alquanto apprezzato nel corso del 2019 e del 2020. House House e Panic hanno dato vita ad un titolo acclamato dal pubblico e dalla critica, ma è tempo di iniziare un nuovo capitolo per l'editore: Panic ha annunciato l'arrivo di un nuovo showcase.

Con una comunicazione giunta nel corso della giornata di oggi, è stato ufficializzato l'arrivo del Panic Games Showcase nel corso dei prossimi giorni. Come dichiarato dalla stessa azienda il cui nome compare alla firma di Firewatch e del suddetto Untitled Goose Game, l'evento prenderà piede nel tentativo di mostrare al grande pubblico quali sono le produzioni attualmente in sviluppo e che approderanno in futuro sul mercato.

"Abbiamo pensato che sarebbe stato divertente organizzare un piccolo show per far conoscere al mondo i meravigliosi giochi che stiamo pubblicando, realizzati da sviluppatori straordinari in tutto il mondo. [...] Siamo certi che troverete uno o due giochi interessanti che faranno al caso vostro". Di novità in arrivo parrebbe esservene diverse, ma cosa dovrà aspettarsi il grande pubblico? Difficile da dirsi al momento e, per scoprirlo, sarà necessario attendere l'arrivo dell'evento.

Il Panic Games Showcase si terrà alle ore 19:00 del 29 agosto. Restate sintonizzati per scoprire quanto realizzato dall'editor di Untitled Goose Game. Dopo l'update per la cooperativa rilasciato per Untitled Goose Game, il gioco è uscito dai radar. Che possano arrivare alcune novità a tal proposito, o addirittura un sequel dell'avventura?