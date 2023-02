Quali creature e animali fantastici ci sono in Hogwarts Legacy?

Il mondo che fa da sfondo alle avventure narrate in Hogwarts Legacy è popolato da numerosi tipi di creature, bestie e animali fantastici differenti, ciascuno dei quali ha le proprie peculiarità e permette di avere un tipo di interazione diverso. Alcuni di essi assumono atteggiamenti ostili, mentre altri possono essere estremamente amichevoli.

Nel momento in cui scriviamo non abbiamo ancora una lista completa ufficiale a disposizione, ma osservando i numerosi trailer di gameplay del gioco e basandoci su alcune dichiarazioni da parte degli sviluppatori è possibile stilare un elenco temporaneo delle creature e animali presenti all'interno di Hogwarts Legacy:

Drago

Graphorn

Centauro

Ippogrifo

Snaso

Mooncalf

Fwooper

Troll

Thestral

Acromantula

In particolare, di queste bestie sappiamo fin da ora che l'Ippogrifo può essere cavalcato ed utilizzato al posto della scopa volante, per esplorare il mondo di gioco e raggiungere altezze maggiori, mentre alcuni animali amichevoli (come il buffissimo e furbo Snaso) possono essere tenuti all'interno della Stanza delle Necessità, in modo tale da abbellire e movimentare il proprio hub personale (a proposito, ecco cos'è e come funziona la Stanza delle Necessità in Hogwarts Legacy). Altre creature, infine, come i Draghi o i Troll, possono essere incontrati e combattuti a colpi di incantesimi durante la vostra avventura, utilizzando alcune tra le molte magie presenti in Hogwarts Legacy.