Creatures Inc non è più partner di Game Freak per lo sviluppo dei giochi Pokemon

A sorpresa, Game Freak e The Pokemon Company hanno rimosso il nome di Creatures Inc dalla lista delle aziende partner sul sito ufficiale dei Pokemon. Creatures Inc è coinvolta nello sviluppo del franchise da oltre venti anni ma sembra che la collaborazione sia stata interrotta.

Creatures Inc è una delle tre compagnie (insieme a Nintendo e The Pokemon Company) a detenere i dritti sul franchise Pokemon, solo recentemente però l'azienda ha iniziato a collaborare attivamente allo sviluppo e più precisamente con Pokemon X e Y. Sembra che i rapporti tra le parti si siano deteriorati dopo che le critiche ai modelli 3D dei Pokemon utilizzati in Spada e Scudo, tutti realizzati esternamente proprio da Creatures Inc e non direttamente da Game Freak.

Difficile dire cosa sia successo esattamente, secondo alcuni voci The Pokemon Company non sarebbe rimasta soddisfatta dell'accoglienza riservata ai nuovi Pokemon e le numerose polemiche sul comparto grafico e tecnico di Spada e Scudo avrebbero spinto Nintendo e TPC a rivedere gli accordi con Creatures Inc. Non è chiaro se Creatures detenga ancora una parte dei diritti sui videogiochi dei Pokemon e sul merchandising, restiamo in attesa di eventuali commenti da parte delle aziende coinvolte in questa vicenda.