Creazioni in Dreams: riprodotta una scena di combattimento tra Iron Man e Capitan America!

L'Early Access di Dreams è disponibile da poche settimane e già la community di videogiocatori attiva sul gioco sta stupendo per la propria abilità e creatività!

Dopo creazioni ispirate a titoli quali Minecraft, Metal Gear Solid e Marvel's Spider-Man, l'attenzione di alcuni utenti si è ora rivolta in direzione del mondo cinematografico. Visto il recente successo di Avengers Endgame, con la pellicola che ha ormai superato persino le performance d'incassi di Titanic, non sorprende che tra le scene selezionate ne figuri una tratta proprio dal Marvel Cinematic Universe.

Il film in questione è Captain America: Civil War, mentre la sequenza creata in Dreams riproduce una sequenza del combattimento intercorso tra Iron Man, Capitan America e Bucky. L'autore è il creator "TjGamer95", che ha impiegato circa dodici ore per realizzare e dare vita alla propria creazione. Potete osservare il risultato finale nel video che trovate in apertura a questa news: cosa ve ne pare?



Ne approfittiamo per ricordarvi che l'opera di Media Molecule è attualmente disponibile in esclusiva su Playstation 4, nella propria versione di accesso anticipato. Per i lettori che desiderano approfondire le potenzialità legate al titolo, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un nostro provato dell'Early Access di Dreams, a cura di Francesco Delrio.