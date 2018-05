Creed Rise to Glory arriverà su PlayStation VR in autunno

Lo studio indipendente Survios (noto per Sprint Vector) ha annunciato che Creed Rise to Glory, gioco di boxe per PlayStation VR, sarà disponibile dal prossimo autunno esclusivamente sul visore Sony.

In Creed Rise to Glory vestiremo i panni di un giovane allievo di Rocky Balboa, obiettivo sarà quello di allenarsi per raggiungere il successo, vivendo epiche battaglie sul ring. Presente anche la possibilità di giocare nei panni di Balboa, rivivendo gli incontri più celebri del pugile interpretato da Sylvester Stallone.

Creed Rise to Glory uscirà durante l'autunno 2018 su PlayStation VR, al momento non ci sono altri dettagli riguardo la produzione e non sappiamo se il lancio sia previsto esclusivamente in formato digitale o anche retail, di certo sembra esclusa la possibilità di giocare senza utilizzare il visore.