Creed Rise to Glory: nuovo trailer per il gioco di boxe dedicato allo spin-off di Rocky

Sony Interactive Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer per Creed: Rise to Glory, gioco in VR ambientato nell'universo cinematografico di Rocky in cui indosseremo i panni di Adonis Creed, il figlio del leggendario Apollo Creed.

Creed: Rise to Glory includerà una modalità Carriera in cui dovremo affrontare avversari sempre più forti con lo scopo finale di diventare campioni di boxe, una modalità Freeplay pensata per chi vuole subito gettarsi nella mischia e una modalità allenamento in cui potremo far pratica e affinare le nostre abilità in compagnia di Rocky Balboa in persona. Creed Rise to Glory arriverà su Playstation VR il prossimo 25 settembre e su Steam nel corso dell'autunno. Di seguito, potete consultare i requisiti di sistema della versione PC:

Minimi

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel i5-4590

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 970 | AMD R9 290X

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 4 GB di spazio disponibile

Consigliati