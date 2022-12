Cresce l'attesa per Final Fantasy 16: è di nuovo in cima ai Most Wanted di Famitsu

Da quanto è stata rivelata la data d'uscita di Final Fantasy 16 durante i Game Awards 2022, l'attesa nei confronti del prossimo kolossal di Square Enix è cresciuta in maniera considerevole. Il prossimo gioco principale della serie si appresta a rendere ancora più calda l'estate del 2023, non arriverà arriverà su PS5 il 22 giugno.

Le elevate aspettative si riflettono nella nuova classifica dei Most Wanted di Famitsu, che vede Final Fantasy XVI di nuovo in cima all'elenco dei più attesi dei giocatori nipponici, superando The Legend of Zelda Tears of the Kingdom dopo alcune settimane di primato. Il prossimo episodio della serie Nintendo resta comunque attesissimo dai giapponesi, come confermato dalla seconda posizione conquistata nell'ultima chart. Ecco di seguito la Top 10 completa:

Final Fantasy XVI - 869 voti The Legend of Zelda Tears of the Kingdom - 848 voti Dragon Quest Treasures - 578 voti Fire Emblem Engage - 451 voti Pikmin 4 - 387 voti Final Fantasy VII Rebirth - 345 voti Resident Evil 4 Remake - 323 voti Octopath Traveler II - 239 voti Ushiro - 223 voti Street Fighter 6 - 212 voti

Ricordiamo inoltre che, per la prima volta nella storia della serie principale, Final Fantasy 16 sarà doppiato in italiano, con Square Enix che ha già diffuso il relativo elenco dei doppiatori.