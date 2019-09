Cresce il valore delle azioni Activision grazie al successo di World of Warcraft Classic

World of Warcraft Classic ha segnato nuovi record su Twitch nel giorno del lancio e sembra che questi numeri abbiano fatto bene anche ad Activision Blizzard: il titolo della compagnia ha infatti guadagnato il +6.9% sul mercato azionario a seguito della pubblicazione del gioco.

L'agenzia di stampa Reuters si dice molto fiduciosa a riguardo: "World of Warcraft ha un metodo di monetizzazione estremamente redditizio, con abbonamento da 15 dollari al mese. Se World of Warcraft Classic riuscisse a portare almeno due milioni di nuovi abbonati per alcuni trimestre, i guadagni dell'azienda ne risentirebbero in positivo, dopo le difficoltà dei mesi scorsi."

Tra la fine del 2018 e l'inizio dell'anno Activision Blizzard ha fronteggiato una crisi economica che ha portato l'azienda a dover tagliare circa 800 posti di lavoro e cambiare parte dei manager, nonchè rivedere i processi produttivi di molti studi interni con l'obiettivo di pubblicare un maggior numero di giochi su base annuale, con occhio attento a entrate e uscite.

Il valore del titolo Activision Blizzard è ora tornato sopra i 50 dollari a Wall Street e gli analisti si dicono fiduciosi per il prossimo trimestre anche grazie all'hype che circonda il lancio di Call of Duty Modern Warfare, in arrivo a ottobre.