Cresce il valore delle azioni Electronic Arts, nuovo record storico per la compagnia

Dopo la presentazione dei risultati finanziari dell'ultimo trimestre, le azioni disono cresciute del 6.96% (8.26% dollari) arrivando a toccare il proprio massimo storico di 131 dollari, prima di assestarsi sui 126.96$ alla chiusura di Wall Street.

Secondo gli analisti, questo è dovuto non solo ai recenti rumor di acquisizione da parte di Microsoft ma anche ai solidi piani di Electronic Arts per il futuro: la compagnia ha stimato entrate pari a 5.1 miliardi di dollari per l'anno in corso, con profitti per oltre 1.015 miliardi di dollari.

La conferma di un nuovo episodio di Battlefield è stata accolta positivamente e gli analisti vedono con fiducia anche al ritorno delle microtransazioni in Star Wars Battlefront 2. L'azienda può incoltre contare su franchise di grande successo come Madden e FIFA, le cui vendite sono cresciute notevolmente rispetto agli scorsi anni.