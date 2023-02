Cresce l'attesa per Wo Long Fallen Dynasty: oltre 56000 utenti per la demo su Steam

Mancano ormai pochi giorni all'esordio sul mercato di Wo Long Fallen Dynasty, previsto su PC e console PlayStation e Xbox per il prossimo 3 marzo. E per ingannare l'attesa Koei Tecmo ha pubblicato una nuova demo di Wo Long Fallen Dynasty che su Steam sta già raccogliendo buoni numeri.

Nel momento in cui scriviamo, infatti, SteamDB segnala che ci sono oltre 56.000 utenti attivi (per la precisione 56.083) sulla versione dimostrativa della nuova opera targata Team Ninja. Pur non rientrando nella Top 10 dei titoli più giocati sulla piattaforma di Valve, ciò potrebbe essere un buon segnale riguardo la curiosità del pubblico nei confronti del promettente Action/RPG. La demo è inoltre disponibile anche sulle piattaforme PlayStation e Xbox, sebbene in questi casi non si hanno numeri precisi sul numero di giocatori che la stanno provando.

Questa tra l'altro non è neanche l'unica demo fin qui pubblicata da Koei Tecmo, dato che un'ulteriore versioni di prova venne distribuita anche a settembre, raccogliendo all'epoca feedback incoraggianti da parte di critica e pubblico. Nella nostra più recente anteprima di Wo Long Fallen Dynasty siamo rimasti colpiti dalla cura riposta nel combat system e dalla difficoltà generale delle battaglie, oltre che dalla evocativa direzione artistica. Sembrano dunque esserci tutte le carte in regola affinché l'opera si imponga come una delle produzioni migliori di questi primi mesi del 2023.

Appuntamento dunque al 3 marzo con il gioco completo, nella speranza che Koei Tecmo e Team Ninja abbiano fatto pieno centro.