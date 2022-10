La crescita di Xbox Game Pass sarebbe lontana dall'obiettivo annuale

Nelle ultime ore, Phil Spencer si è pronunciato pubblicamente suiprofitti di Xbox Game Pass per Microsoft, evidenziando una realtà florida per il servizio in abbonamento della divisione gaming del colosso americano Microsoft. Tuttavia, sono emersi da poco alcuni dettagli che riguardano il servizio di Xbox Game Pass.

Stando a quanto emergerebbe da un documento finanziario della compagnia, la crescita dei servizi in abbonamento sarebbe inferiore agli obiettivi annuali dell'anno fiscale. Inoltre, tali obiettivi di misurazione del rendimento rispetto agli obiettivi stabiliti dai piani alti della compagnia andavano di pari passo ad una serie di incentivi previsti per Satya Nadella. L'interesse di Microsoft era quello di raggiungere un tasso di crescita pari al 73% con Game Pass (sia per il servizio in abbonamento dell'ecosistema Xbox sia per quello PC).

Gli alti obiettivi desiderati dalla compagnia hanno trovato però un'opposizione con tutta una serie di eventi e controversie che hanno riguardato la stessa Xbox, come tutte le discussioni attorno all'acquisizione di Activision-Blizzard per 69 miliardi di dollari. Seppure il servizio generi delle rendite importantissime per la compagnia, il che rende il medesimo prodotto non soltanto sostenibile per Xbox ma anche il 15% delle entrate complessive della divisione, per il raggiungimento dell'obiettivo desiderato non vi sono state delle buone notizie.

Dunque, non vi è stato modo di raggiungere l'agognato 73% di crescita entro la fine dell'anno fiscale 2021-2022, il quale era legato - come anticipato in precedenza - ad alcuni incentivi di rendimento per dei dipendenti, tra cui Satya Nadella. Nello stesso periodo, la compagnia non ha raggiunto l'obiettivo di retribuzione dei dirigenti per Game Pass, seppure siano stati raggiunti in precedenza dei buoni risultati nel corso del 2020.

Nonostante emergano sempre più diverse informazioni attinenti al servizio in abbonamento proposto dal colosso di Redmond, c'è da dire che non vi sono dati esatti sul numero di abbonati a Game Pass. Xbox Game Pass continua a raggiungere grandi risultati per la compagnia, seppure la già confermata a più riprese sostenibilità del progetto potrebbe richiedere un aumento di prezzi in futuro, a detta dello stesso Phil Spencer.