Crescono gli abbonati PS Plus e le vendite digitali su PlayStation Store

Sony ha annunciato numeri positivi per quanto riguarda gli abbonati PlayStation Plus e le vendite software digitali sul PlayStation Store nell'ultimo trimestre, ovvero il periodo che va dal primo aprile al 30 giugno.

Al 30 giugno 2019 gli abbonati PlayStation Plus erano 36.2 milioni, in aumento di 2.3 milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Anche le vendite digitali aumentano, i download a pagamento dal PlayStation Store sono stati 42.9 milioni, ad oggi il mercato digitale per Sony rappresenta il 53% degli introiti, nel 2018 questo valore era pari al 43%.

Il mercato retail continua comunque ad essere importante nell'economia di Sony Interactive Entertainment, dal 2013 ad oggi sono stati venduti un miliardo di giochi PS4 in formato fisico, chi teme per la sparizione del supporto Blu-Ray può quindi tranquillizzarsi, come sappiamo i supporti fisici verranno utilizzati anche da PS5, la quale non sarà quindi una console 100% digitale.

PlayStation 4, nel frattempo, continua a macinare record grazie alle 100 milioni di console distribuite dal lancio, cifra che permette alla piattaforma di entrare nel "Club 100" insieme a Wii, PS2, PlayStation 1 e le console della famiglia Game Boy.