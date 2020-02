Crescono ancora i ricavi di Capcom grazie a Monster Hunter World e Resident Evil 2

Tempo di bilanci in casa Capcom, dato che il publisher ha appena diffuso i dati finanziari relativi ai primi nove mesi dell'anno fiscale in corso, e che dunque comprendono i risultati fino al 31 Dicembre 2019. Per l'azienda le notizie sono piuttosto positive, come andremo a vedere.

Nonostante infatti le vendite siano diminuite del 13.6% rispetto allo scorso periodo dell'anno scorso, i guadagni generali sono cresciuti di uno strabiliante 37.1% totale. Si tratta del guadagno più alto mai registrato da Capcom alla fine del terzo quarto di un anno fiscale, in tutta la storia del brand.

Il motivo è da ricercarsi prevalentemente nelle vendite digitali. L'azienda sta infatti prendendo sempre più in considerazione questo modello di business, pur non disdegnando le edizioni fisiche dei propri giochi, alle quali ha dedicato anche un negozio in patria.

Tra i maggiori responsabili del successo dunque ci sono le vendite di Monster Hunter World: Iceborne, il DLC del gioco che è stato molto apprezzato dagli utenti (qui la nostra recensione di Monster Hunter World Iceborne) e ovviamente di Resident Evil 2 Remake e di Devil May Cry 5.

Un buon periodo dunque per Capcom, e se l'annunciato Resident Evil 3 Remake venderà bene come il suo predecessore, i vertici dell'azienda potranno guardare con ottimismo anche ai prossimi risultati.