Crescono le vendite dei visori VR nel terzo trimestre dell'anno

Il terzo trimestre dell'anno ha visto un buon aumento delle vendite dei tre principali visori VR sul mercato () i quali hanno raggiunto quota un milione di pezzi venduti nel periodo indicato.

Nello specifico, PlayStation VR ha piazzato 490.000 pezzi, Oculus Rift 210.000 e infine Vive si ferma a 160.000, per una copertura totale pari all'86% del mercato dei visori VR, dato che esclude però i dispositivi per smartphone. Gli sconti applicati dai produttori e i nuovi giochi di qualità usciti sul mercato hanno aiutato ad incrementare le vendite e secondo gli analisti di Canalys questi prodotti hanno buone potenzialità di vendita durante il periodo natalizio, anche se ci si aspetta un nuovo boost durante la seconda metà del prossimo anno, quando i prezzi caleranno ulteriormente e l'offerta ludica sarà ancora più ricca.