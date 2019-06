Ultimo giorno per Cresselia Shiny nei raid di Pokémon GO

Se avete intenzione di catturale Cresselia Shiny in Pokémon GO, il tempo stringe: oggi è l'ultimo giorno in cui sarà disponibile il suo raid, che potete trovare in-game fino alle 22 di stasera, dopodichè sarà sostituita da Kyogre, e dunque prima di poter riprendere la versione Shiny di Cresselia passerà un po' di tempo.

Kyogre sarà disponibile invece da domani 19 giugno, per 14 giorni, per poi essere a sua volta sostituito da Groudon, che terminerà il ciclo dei tre leggendari dell'evento Leggendario dell'app di Niantic.

Cresselia è un Pokémon di tipo Psico, per cui è consigliabile dotarsi di creaturine di tipo Spettro, Buio o Coleottero, come Giratina, Tyranitar e Scizor, per poterlo sconfiggere più facilmente. Una volta battuto, tutti quelli che hanno partecipato al raid riceveranno le varie ricompense e la possibilità di catturare Cresselia.

Per maggiori informazioni potete consultare la nostra guida al raid di Cresselia. Fate in fretta, che il tempo stringe!