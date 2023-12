Crime Boss: arriva il Natale a Rockay City con il nuovo update gratis

Continua il supporto post-lancio di Crime Boss Rockay City, lo sparatutto in prima persona con un cast ricco di star di Hollywood che prova a replicare il successo di Payday. Da oggi, infatti, tutti i possessori del titolo possono scaricare senza costi aggiuntivi l'aggiornamento alla versione 6.0, che introduce tante novità.

L'update in questione segna l'arrivo dell'evento a tema natalizio, il quale apporta anche una modifica al menu principale, che mostra ora gangster nemici con maschere da pupazzi di neve. Installando l'aggiornamento si può anche accedere ad un nuovo set di personaggi femminili e ad una nuova missione ambientata all'interno della stazione di polizia.

Stando al changelog, inoltre, sono stati apportati alcuni cambiamenti ai tutorial, così da migliorare l'esperienza per i nuovi giocatori. L'ultima modifica di rilievo riguarda poi le automobili sparse in giro per gli scenari, che ora esplodono al primo colpo e possono essere utilizzate per eliminare i gangster e i poliziotti durante le attività di gioco.

Vi ricordiamo che l'aggiornamento è già disponibile su tutte le piattaforme, ossia PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (solo su Epic Games Store). Se volete saperne di più sul gioco, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione di Crime Boss Rockay City.