Crime Boss Rockay City, nuovi contenuti e tante novità con l'update 5.0: cosa introduce?

Neanche un mese fa Crime Boss Rockay City si espandeva con Dragon's Gold Cup e un update gratis che aveva in serbo tante novità per i giocatori. Eppure, è arrivato il momento di un nuovo aggiornamento: Crime Boss Rockay City è stato aggiornato alla 5.0. Cosa introduce? Quali sono i grandi cambiamenti che attendono i fan da oggi stesso?

Come riportato dalla stessa software house sul suo sito ufficiale, Crime Boss Rockay City apre le proprie porte a tanti contenuti a tema Halloween! La festa del terrore sta per arrivare ufficialmente, e con essa giungeranno tante novità per il grande progetto videoludico. Tra gli elementi di gioco inediti presenti si annoverano, però, anche alcune opzioni di gioco sull'attivazione e la rimozione del mirino, un nuovo scenario che porterà i giocatori nel nuovo ambiente Diner o nel sotto passaggio di Beach Road e molto altro.

Tra revisioni dell'interfaccia utente, nuovi compagni di squadra utilizzabili e un nuovo ambiente da rapinare (Galleria commerciale), Crime Boss Rockay City non è mai stato così tanto bello e divertente. Ad inizio anno vi abbiamo parlato parecchio del titolo in sede di recensione, raccontandovi nel dettaglio la nostra esperienza con il Payday a Hollywood con Chuck Norris, Crime Boss Rockay City. Tanto intrattenimento, tanta dose di ordinaria follia.