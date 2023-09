Crime Boss: Rockay City si espande con Dragon's Gold Cup e un Update gratis

Dopo l'approdo di Crime Boss Rockay City su PS5 e Xbox Series X|S, lo sparatutto pulp di Ingame Studios e 505 Games si arricchisce di contenuti con l'espansione Dragon's Gold Cup e un aggiornamento gratuito.

Disponibile da oggi giovedì 14 settembre al prezzo di 9,99 euro, l'espansione Dragon's Gold Cup ha per protagonista Travis Baker: il personaggio interpretato dall'attore Michael Madsen stringe un'alleanza con il rivale Dollar Dragon (Danny Trejo). Il sodalizio tra i due è finalizzato al furto dell'oro del Re all'interno del suo deposito pesantemente protetto.

Il DLC dà quindi accesso a una nuova sfida singleplayer per reclutare Dollar Dragon nel gruppo di Baker in vista del grande colpo: la rapina al Re può essere affrontata in tre diverse modalità, ciascuna delle quali include una missione di ricognizione. Partecipando alle attività dell'espansione è possibile sbloccare la skin Blue Dragon e accedere alle attività Crime Time Contract, come pure a due nuove Catene di Leggende Urbane. I giocatori potranno unirsi a sessioni multiplayer basate sui contenuti di questa espansione anche senza possedere il DLC.

Per quanto concerne il nuovo aggiornamento gratuito di Crime Boss, gli sviluppatori degli studi Ingame spiegano di aver introdotto ulteriori ottimizzazioni e miglioramenti, come la possibilità di ricomprare armi in Crime Time e delle funzionalità aggiuntive per l'assistenza alla mira per nemici speciali. Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Crime Boss Rockay City.