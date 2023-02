Crime Boss Rockay City: esplorazione, scassinamento e sparatorie nel nuovo gameplay

Crime Boss Rockay City, lo shooter tra Arma Letale, Pulp Fiction e Le Iene di INGAME STUDIOS, torna a mostrarsi in un nuovo trailer che fa luce sugli aspetti più dirimenti del gameplay che sperimenteremo a fine marzo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Dopo averci mostrato il lato più esplosivo di Crime Boss Rockay City, gli sviluppatori indie descrivono le attività da completare tra una sparatoria e l'altra, dandoci così modo di apprezzare l'impegno profuso nella realizzazione delle ambientazioni e degli altri elementi interattivi che andranno a comporre gli scenari.

Scorrendo le sequenze del nuovo trailer possiamo osservare anche delle fasi stealth e uno dei sistemi ingame che utilizzeremo per aprire porte e scassinare serrature. Un grimaldello e un passo leggero, ad ogni modo, non basteranno al nostro alter-ego per scalare le gerarchie della malavita di Rockay City, come testimoniato dalle frenetiche sparatorie che caratterizzano la seconda parte del video che trovate in calce alla notizia.

Il lancio del nuovo shooter dal cast hollywoodiano di INGAME STUDIOS è atteso per il 28 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Prima di lasciarvi al nuovo trailer (lo trovate in calce alla notizia), vi ricordiamo che queste pagine potete leggere questo approfondimento che illustra il sistema di modifica delle armi di Crime Boss Rockay City.