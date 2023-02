Crime Boss Rockay City è ancora più esplosivo nel nuovo video gameplay

Dopo averci spiegato che tipo di gioco è Crime Boss Rockay City, i ragazzi di INGAME STUDIOS ci catapultano ancora una volta nella dimensione criminale di questo sparatutto in prima persona confezionando un nuovo video con scene di gameplay piene di proiettili, esplosioni... e 'dolcetti'!

Il nuovo trailer alza il sipario sulle primissime attività che Travis Baker (Michael Madsen) affiderà ai suoi sodali (ivi compresa Kim Basinger) per organizzare i colpi, i traffici illeciti di 'dolcetti' e le attività criminali da condurre per scalare le gerarchie della malavita di Rockay City.

La campagna singleplayer di Crime Boss, come sottolineato dagli stessi sviluppatori, avrà percorsi narrativi alternativi che si apriranno in funzione dell'esito delle missioni svolte in precedenza e, con esse, dei nuovi equilibri tra le gang criminali che si contenderanno il dominio delle strade di Rockay City.

Nel trailer ci vengono offerto anche un assaggio delle meccaniche sparatutto da sperimentare accettando gli incarichi illeciti di Baker e della sua banda. A detta degli studi INGAME, Crime Boss proporrà missioni e colpi con elementi procedurali che cambieranno dinamicamente in funzione dell'andamento della campagna principale. Anche le attività da svolgere in cooperativa e le sfide multiplayer saranno influenzate dagli eventi della storia, come il numero di nemici da affrontare, gli ostacoli da superare e i percorsi da imboccare per completare con successo le missioni.

Il lancio di Crime Boss Rockay City è previsto per il 28 marzo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Se volete saperne di più su questo sparatutto dal cast hollywoodiano, vi ricordiamo che su Everyeye.it potete leggere il nostro speciale in esclusiva su Crime Boss Rockay City tra Arma Letale, Pulp Fiction e Le Iene.