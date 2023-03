Crime Boss Rockay City ha una finestra di lancio su PS5 e Xbox Series X|S

Mancano ormai pochissimi giorni al debutto di Crime Boss Rockay City su Epic Games Store e, in attesa di poter mettere le mani sulla versione PC del titolo, gli sviluppatori hanno svelato quale sarà la finestra di lancio su console.

L'ultimo report finanziario di Digital Bros ha infatti confermato che lo sparatutto in soggettiva dal cast stellare sarà disponibile sia su PlayStation 5 che su Xbox Series X|S nel corso del mese di giugno 2023, ovvero poco dopo l'approdo sullo store dei creatori di Fortnite Capitolo 4. L'attesa sarà invece più lunga per chi vorrà giocare Crime Boss Rockay City su Steam, visto che l'accordo stretto con Epic Games farà si che il gioco resti un'esclusiva della piattaforma fino al mese di giugno 2024, ad un anno esatto dall'uscita del titolo su console.

Per chi non sapesse cosa sia, Crime Boss Rockay City è un FPS con elementi roguelite ed una componente gestionale in cui i giocatori devono impegnarsi in una serie di colpi al fine di conquistare la città, sfuggendo al contempo dalle grinfie dell'abilissimo sceriffo interpretato da Chuck Norris.

In attesa di potervi proporre la nostra recensione del gioco, vi invitiamo a dare un'occhiata al provato di Crime Boss Rockay City. Sulle pagine di Everyeye trovate anche un'intervista al team di sviluppo di Crime Boss Rockay City.