Crime Boss Rockay City in foto: GTA Vice City incontra Payday e i film action anni '80

Tra le sorprese più inattese dei The Game Awards 2022 è davvero impossibile non citare il video reveal di Crime Boss Rockay City, il nuovo sparatutto cooperativo di 505 Games che vanta un cast stellare e delle atmosfere che riecheggiano GTA Vice City e i film action degli anni '80 e '90.

Al nuovo progetto in sviluppo presso le fucine digitali di InGame Studios, non a caso, partecipano alcune tra le star che hanno scritto la storia del cinema di genere, come Michael Madsen (Le Iene), Danny Glover (Arma Letale), Kim Basinger (The Getaway), Danny Trejo (Machete) e Sua Maestà Calciorotante Chuck Norris, senza dimenticare Michael Rooker, Damion Poitier e Vanilla Ice.

Gli appassionati di film action e videogiochi sparatutto dovranno impersonare Travis Baker, un malavitoso della Florida degli anni '90 desideroso di scalare le gerarchie criminali della corrotta città di Rockay.

I patiti del genere saranno poi felici di sapere che l'esperienza ludica offerta da Crime Boss potrà essere fruita da soli o in compagnia dei propri amici, con lobby composte da quattro utenti desiderosi di mettersi alla prova in colpi organizzati e frenetiche sparatorie di stampo cinematografico. Il lancio di Crime Boss Rockay City è previsto per il 28 marzo 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.