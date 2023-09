Crime Boss Rockay City gratis nel weekend: le versioni fisiche sono disponibili

In coincidenza del Publisher Sale di 505 Games, l'editore dello sparatutto pulp Crime Boss Rockay City ci invita a provare gratuitamente l'FPS di Ingame Studios su PC (Epic Store) e Xbox Series X|S (per gli iscritti a Xbox Live Gold).

Il weekend di prova gratuita di Crime Boss Rockay City parte proprio quest'oggi, giovedì 7 settembre, per poi concludersi nella giornata di lunedì 11 settembre: da qui ai prossimi giorni, tutti gli appassionati di sparatutto in prima persona e shooter votati alla cooperativa possono immergersi nelle atmosfere pulp di Rockay City per cimentarsi in audaci colpi, rapine e conquiste di territori.

Al termine del weekend gratuito di Crime Boss avranno luogo i Saldi di 505 Games dal 12 al 26 settembre su Microsoft Store e dal 7 al 21 settembre su Epic Games Store. La prova gratuita di Crime Boss offre l'accesso completo ai contenuti singleplayer e multiplayer del gioco, con la possibilità di trasferire successivamente i propri salvataggi con l'acquisto del gioco.

Dal 5 settembre, inoltre, 505 Games ha provveduto alla distribuzione della versione fisica di Crime Boss Rockay City su PS5 e Xbox Series X: l'edizione retail include il gioco base e il DLC Tactical Weapon Pack che comprende il fucile semiautomatico Slate 36, la pistola tattica Fiver, la pistola automatica Bohema e il fucile a pompa Urban Sweeper.

Se volete saperne di più sull'ultima esperienza sparatutto cooperativa di Ingame Studios e 505 Games, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Crime Boss Rockay City.