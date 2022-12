Crime Boss Rockay City è il nuovo heist game con Chuck Norris in arrivo il prossimo anno

Dopo l'annuncio di Remnant 2 da parte di Gearbox e Gunfire Games, i The Game Awards 2022 ci hanno sorpreso con il reveal di un titolo davvero inaspettato. Stiamo parlando di Crime Boss Rockay City, un nuovo heist game targato 505 Games e InGame Studios.

Si tratta di uno sparatutto open world in prima persona ambientato nella Floria degli anni '90, in cui il giocatore vestirà i panni di Travis Baker, rinomato volto della malavita impegnato nella sua personale scalata per diventare il criminale più potente presente negli States. L'aspetto più peculiare di questa produzione, però, è sicuramente il suo cast di personaggi, che saranno interpretati da attori famosi tra cui Michael Madsen, Kim Basinger, Danny Trejo, Danny Glover e, rullo di tamburi, Chuck Norris.

Crime Boss Rockay City offrirà ai giocatori un'esperienza singleplayer offline che verrà affiancata da un comparto multiplayer, in cui gruppi fino a quattro giocatori potranno mettersi alla prova in guerre tra gang, furti e colpi organizzati fino all'ultimo dettaglio.

Questo scoppiettante titolo, che sicuramente farà tanto parlare di sé per il suo cast d'eccezione, uscirà il 28 marzo 2023 su PlayStation 5, PC e Xbox Series S|X.

I The Game Awards 2022 continuano sulle pagine di Everyeye.it, continuate a seguirci!