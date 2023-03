Crime Boss Rockay City: le iene di Kim Basinger entrano in azione nel nuovo video

Dopo aver annunciato la finestra di lancio di Crime Boss Rockay City su PS5 e Xbox Series X|S, gli studi INGAME ci rituffano nelle atmosfere pulp del loro prossimo sparatutto proponendoci un video incentrato sulle attività da svolgere per conto dell'organizzatrice dei colpi interpretata da Kim Basinger.

Il gameplay inedito datoci in pasto dalla software house indipendente riapre quindi una finestra sulla dimensione criminale di Rockay City per offrirci uno spaccato delle sfide da completare per progredire nella campagna principale e delle modalità parallele.

La nuova sequenza ingame parte quindi dalla fase di organizzazione dei colpi per poi mostrarci i momenti più frenetici delle rapine, con ostaggi da tranquillizzare e scagnozzi da coprire tra una sparatoria e l'altra.

Oltre alla già citata Kim Basinger, nel nuovo FPS a tinte pulp di INGAME STUDIOS ritroveremo tante altre stelle dei film action degli anni '80 e '90, come Michael Madsen (Le Iene), Danny Glover (Arma Letale), Danny Trejo (Machete) e quella fabbrica di mazzate e calci rotanti che risponde al nome di Chuck Norris, senza dimenticare Michael Rooker, Damion Poitier e Vanilla Ice.

Il lancio di Crime Boss Rockay City è previsto per il 28 marzo su PC (Epic Games Store) e dal mese di giugno su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Per un ulteriore approfondimento sulla storia, sul gameplay e sul lavoro svolto da INGAME STUDIOS per dare forma alla loro ultima visione creativa, vi rimandiamo a questo nostro speciale su Crime Boss Rockay City, lo sparatutto pulp dal cast stellare.