Crime Boss Rockay City: si potranno modificare le armi? Risponde il team di sviluppo

Come avrete sicuramente letto sulle pagine di Everyeye, nelle ultime ore abbiamo pubblicato una lunghissima intervista in esclusiva italiana al team di sviluppo di Crime Boss Rockay City, durante la quale INGAME STUDIOS ci ha fornito numerose informazioni sullo sparatutto in prima persona arricchito da un cast hollywoodiano.

Uno dei tanti temi trattati nel corso della nostra chiacchierata con gli sviluppatori è stato quello relativo alla personalizzazione delle armi che, purtroppo, non sarà presente. Ciò significa che i giocatori non potranno acquistare mirini, impugnature e mimetiche da applicare alle bocche da fuoco. Ciononostante, sarà comunque possibile mettere le mani su armi modificate, dal momento che nel titolo sarà presente un negozio in costante aggiornamento nel quale troveremo in vendita armi sempre diverse. Questo significa che con il denaro accumulato nei colpi potremo procedere con l'acquisto di armi già modificate, le quali montano mirini, silenziatori e altri orpelli che ne alterano le statistiche. In casi eccezionali potremo persino ottenere armi rare, caratterizzate da nomi unici e skin esclusive.

In attesa di poter giocare il titolo, in arrivo il prossimo marzo solo su piattaforme di ultima generazione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche i dettagli sulle modalità di Crime Boss Rockay City, che oltre ad essere uno shooter in soggettiva include meccaniche tipiche dei roguelite e dei gestionali.