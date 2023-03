Crime Boss Rockay City è ancora più pulp nel video gameplay sulle sparatorie

Mancano ormai poche settimane al lancio di Crime Boss Rockay City e, dopo il video di sparatorie e scassinamento, i ragazzi di INGAME STUDIOS ci rituffano nelle atmosfere pulp del loro sparatutto mostrandoci un gameplay inedito focalizzato, questa volta, sulle sparatorie.

Nel filmato, gli sviluppatori di Crime Boss partono dal menù di selezione delle missioni per poi aprire una finestra sulle attività più "movimentate" della campagna principale, come gli scontri a fuoco tra gang e le sparatorie contro ondate crescenti di criminali.

Come ben sapranno i patiti del genere che hanno assistito al reveal trailer di Crime Boss Rockay City nella cornice dei The Game Awards 2022, il nuovo FPS degli studi INGAME vanterà un cast stellare e delle atmosfere che riecheggiano GTA Vice City e i film action degli anni '80 e 90. Tra le star che partecipano a questo progetto troviamo Michael Madsen (Le Iene), Danny Glover (Arma Letale), Kim Basinger (The Getaway), Danny Trejo (Machete) e Chuck Norris, senza dimenticare Michael Rooker, Damion Poitier e Vanilla Ice.

Prima di lasciarvi al nuovo video gameplay (lo trovate in calce alla notizia), vi ricordiamo che Crime Boss Rockay City sarà disponibile dal 28 marzo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per un ulteriore approfondimento sul gameplay e sui contenuti di questo FPS, qui trovate il nostro speciale su Crime Boss Rockay City, lo sparatutto pulp con un cast di star.