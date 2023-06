Crime Boss Rockay City: lo sparatutto pulp ha una data su PS5 e Xbox Series X|S

Lo shooter pulp Crime Boss Rockay City sta per arrivare su console: a darne conferma sono i ragazzi di Ingame Studios con l'annuncio ufficiale della data di lancio delle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con tanto di Roadmap sui futuri aggiornamenti.

Già disponibile dal 28 marzo su PC, Crime Boss Rockay City cala i patiti del genere in un'esperienza in stile film action anni '80 e '90 come Arma Letale, Pulp Fiction e Le Iene, con tante attività da completare tra una sparatoria e l'altra.

Da qui ai prossimi mesi, 505 Games e Ingame Studios si premureranno di arricchire l'esperienza di gioco di Crime Boss introducendo numerosi pacchetti aggiuntivi gratuiti e premium. Il piatto forte della Roadmap 2023 di Rockay City sarà rappresentato dai cinque Free Update che verranno lanciati da qui ai primi mesi del 2024 e dalle tre espansioni "Dollar Dragon Gold Cup", "Sheriff Norris 99 Problems" e "Nasara's Revenge". A questi, andranno ad aggiungersi diversi Weapon Pack premium acquistabili singolarmente.

La speranza è ovviamente quella di assistere a una costante evoluzione dell'esperienza di gioco tratteggiata dagli studi Ingame, con missioni ancora più stratificate e delle attività cooperative più profonde già a partire dal lancio di Crime Boss Rockay City su PS5 e Xbox Series X|S, previsto per il 15 giugno nella sola versione digitale e dal 5 settembre anche in versione fisica.

Prima di lasciarvi al video di annuncio della data di commercializzazone su console (potete ammirarlo su YouTube seguendo il link in calce alla notizia), vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere la nostra recensione di Crime Boss Rockay City.