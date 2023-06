Crime O'Clock: il crimine non dorme mai, dal 30 giugno su Nintendo Switch

Bad Seed e Just for Games hanno annunciato con un trailer la data di uscita di Crime O'Clock per Nintendo Switch, un avventura/rompicapo in uscita il 30 giugno 2023 su Nintendo eShop. Su Steam invece il gioco arriverà il 21 luglio.

Il crimine non dorme mai è il motto di Crime O'Clock, un gioco che permette di indagare su oltre 30 diversi casi viaggiando nel tempo, esplorando mappe in continua evoluzione per raccontare una trama che si snoda attraverso varie epoche.

Crime O'Clock si presenta come un gioco punta e clicca che mette il giocatore di fronte alla necessità di risolvere enigmi e usare la logica per fermare i misteriosi crimini spazio temporali. In Crime O'Clock le fasi deduttive si alterneranno a puzzle e meccaniche d’azione, così da rendere l'esperienza di gioco più varia e sempre divertente.

Dall'Età dell'Oro all'Età del Vapore, fino all'Età dei Neon e L'Età della Sabbia, sono tantissimi gli scenari che fanno da sfondo alle vicende narrate in Crime O'Clock. Peculiare lo stile grafico in bianco e nero, che dona alla narrazione e al gameplay uno stile estremamente accattivante.

Il gioco è sviluppato dallo studio italiano Bad Seed e pubblicato da Just For Games, editore di franchise come Fantasy Friends e Instant Sports.