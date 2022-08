Crime O'Clock su PC e Nintendo Switch: alla scoperta del nuovo puzzle adventure italiano

Dopo aver portato il tower defense Sleep Attack su Switch, la software house italiana Bad Seed presenta ufficialmente Crime O'Clock, un puzzle adventure a tinte investigative in arrivo nel 2023 su PC e sulla console ibrida di Nintendo.

Il titolo, ispirato alla serie di libri ed esperienze interattive di 'Dov'è Wally?', immerge gli appassionati del genere in una dimensione piena di enigmi da svelare e di ambientazioni da esplorare. Il nostro scopo è quello di prevenire i crimini prima che avvengano, e per riuscirci dovremo indagare sui casi facendo la spola tra le diverse linee temporali per esplorare mappe in continua evoluzione.

In qualità di "detective temporale", gli utenti avranno perciò l'opportunità di raccogliere gli indizi disseminati in uno scenario che muterà costantemente, da qui la necessità di saltare tra le epoche per analizzare i casi di hacking, i delitti, i furti e tutte le altre attività illecite commesse dai ricercati.

L'altra particolarità del progetto è ovviamente il suo comparto grafico, con scenari riccamente "disegnati" in bianco e nero ma con l'estemporaneo utilizzo dei colori per gli indizi dei casi seguiti dal nostro detective.

Il lancio di Crime'O Clock è previsto nel 2023 su PC (Steam) e su Nintendo Switch. Date un'occhiata alle immagini e alle scene di gameplay proposteci da Bad Seed e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questa avventura investigativa intrisa di elementi puzzle.